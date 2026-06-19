Preço do etanol cai em 16 Estados, mostra ANP

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,26%, a R$ 3,85 o litro

Análise de custo-benefício: a regra dos 70% no verão A regra padrão para decidir entre gasolina e etanol é simples: se o preço do litro do etanol custar até 70% do preço do litro da gasolina, o álcool é financeiramente mais vantajoso. Este cálculo se baseia na diferença de poder calorífico entre os dois. Contudo, o fator de evaporação no calor intenso pode alterar essa matemática. Como o etanol evapora mais facilmente, parte do combustível que você coloca no tanque é perdida antes de ser utilizada. Essa perda não é contabilizada na bomba de combustível nem no computador de bordo. Portanto, para uma análise mais precisa no verão, pode ser prudente ajustar o cálculo. Gasolina Prós: Maior rendimento por litro e menor perda por evaporação em altas temperaturas. Contras: Preço por litro mais elevado. Etanol Prós: Preço por litro mais baixo e potencial de melhor performance devido à refrigeração da admissão. Contras: Maior consumo e perdas significativas por evaporação no calor, que reduzem o rendimento real. Considerando as perdas por evaporação, a paridade de 70% pode não ser suficiente para garantir a vantagem do etanol no calor extremo. Uma margem de segurança, utilizando um fator de 65% a 68%, pode oferecer um reflexo mais fiel do custo-benefício real durante os meses mais quentes do ano. Para a maioria dos motoristas focados em máxima autonomia e previsibilidade de custos, a gasolina tende a ser a escolha mais racional durante o calor intenso. As perdas por evaporação do etanol podem anular a economia obtida na bomba. Já para quem busca extrair a máxima performance do motor e não se preocupa tanto com pequenas variações de consumo, o etanol pode continuar sendo uma opção interessante, especialmente se seu preço estiver bem abaixo do limite de 70% em relação à gasolina. A decisão final deve ponderar o preço na bomba, seu estilo de condução e as prioridades de uso do veículo.

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 Estados, subiram em seis e no Distrito Federal e ficaram estáveis em quatro nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,48%, para R$ 4,13 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,26%, a R$ 3,85 o litro.

A maior alta porcentual, de 3,16%, foi registrada no Distrito Federal, onde o litro passou a R$ 4,24. Em Pernambuco houve a maior queda, de 3,51%, para R$ 5,23 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,89 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,60, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,85, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,84.