Tarifa de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros deve ser anunciada nesta quarta, diz Sidônio

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, disse ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros deve ser anunciada pelos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira (15). Sidônio disse ainda que é provável que o novo tarifaço venha com uma lista ampliada de exceções.

Segundo o ministro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aguarda a chegada do anúncio formal por parte dos EUA para discutir qual será a reação.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, aliados de Lula discutem duas opções: usar a Lei de Reciprocidade contra os Estados Unidos e elevar o tom do conflito, ou seguir nas negociações diplomáticas feitas desde o início da investida do presidente americano, Donald Trump, contra o Brasil, em julho de 2025, para tentar desfazer a nova taxação.

O governo já esperava que a tarifa seria aplicada diante das reuniões infrutíferas que tiveram com os representantes de Trump. No encontro entre Lula e o republicano, em maio, ficou acertado que um grupo de trabalho seria feito para solucionar com celeridade as divergências entre os países sobre tarifas.

A sugestão de aplicação das novas tarifas pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) veio após as primeiras reuniões e a situação, ao invés de se apaziguar, se transformou em nova crise.

Sabendo que a taxação se tornou inevitável, os representantes de Lula agora tentam incluir produtos estratégicos na lista de exceções à taxação. A confiança do Planalto vem do último tarifaço, do ano passado, quando a lista de produtos deixados de fora da taxação foi aumentando com o tempo.

Em uma agenda em São José dos Campos (SP) na segunda-feira (13) o presidente Lula chegou a dizer para a imprensa que as tarifas contra o Brasil não seriam aplicadas.

Em seu relatório preliminar, em 1º de junho, o USTR sugeriu a aplicação de alíquota de 25% sobre os produtos importados brasileiros, com uma lista de exclusões que inclui os setores essenciais para o consumo da população americana, como a aeronáutica, produtos agropecuários e insumos industriais.

A nova tarifa dos Estados Unidos veio após a investigação comercial sob a Seção 301 da Lei de Comércio americana. O governo Trump acusa o Brasil de adotar práticas ilegais em comércio digital, referindo-se ao Pix, tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e questões ambientais, como o desmatamento ilegal.