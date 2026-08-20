TCU libera retomada de obra de R$ 1,06 bi no Porto de Santos
O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a retomada do contrato de R$ 1,06 bilhão para a construção de um pátio logístico no Porto de Santos. A obra estava paralisada devido a questionamentos sobre possíveis irregularidades no processo licitatório.
A suspensão do contrato havia sido determinada por meio de uma medida liminar concedida pelo ministro Augusto Nardes. A licitação, solicitada pela Autoridade Portuária de Santos, passou a ser questionada após a revelação de que o consórcio vencedor, denominado Porto Log, tem como um de seus proprietários o sogro do ministro do TCU, Bruno Dantas. O acordo prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão ao longo de 20 anos.
Contudo, na sessão plenária de quarta-feira (19), a Corte de Contas decidiu derrubar a liminar de Nardes de forma unânime entre os votantes. O próprio ministro Augusto Nardes não participou da votação, e Bruno Dantas declarou-se impedido.
Assista a reportagem completa abaixo:
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