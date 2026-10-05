Bolsa bate recorde e dólar cai a R$ 5 após vantagem de Flávio sobre Lula no 1º turno das eleições

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, bateu recorde em alta nesta segunda-feira (5) com avanço de 7,99%, aos 207.464 pontos. O dólar caiu a R$ 5 com a vantagem do candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Executivo que será decidida na próxima e última rodada das eleições 2026.

Perto das 15h15, o índice subia 9,05%, e chegou aos 209.508 pontos. Essa é a primeira vez na história que o índice supera a marca dos 200 mil pontos. O último recorde do índice havia sido em 14 de abril, quando fechou aos 198 mil pontos.

No domingo (4) Flávio e Lula concorreram à Presidência do Brasil para os próximos 4 anos. O senador ficou com a vantagem registrando 47,03% dos votos e o atual presidente com 45,16%. O segundo turno acontece no último domingo de outubro, no dia 25.

O Ibovespa funciona como um termômetro do mercado de ações brasileiro, refletindo o desempenho de algumas das principais empresas negociadas na B3.