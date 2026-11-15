Quando sai o resultado? E o gabarito? Veja perguntas e respostas sobre o Enem 2026

Segundo dia de aplicação foi realizado neste domingo (15), em todo o país, com perguntas de Matemáticas e Ciências da Natureza

Segundo dia do Enem 2026 foi realizado neste domingo (15), em todo o país, com perguntas de Matemáticas e Ciências da Natureza

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi realizado neste domingo (15), em todo o país. Os candidatos responderam a questões de Matemática e Ciências da Natureza. Após a realização do exame, chega um dos momentos mais aguardados para os estudantes: a espera pelo resultado.

A Jovem Pan preparou um Perguntas e Respostas sobre o Enem 2026. Veja abaixo:

Quando sai o resultado?

A previsão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é divulgar os resultados individuais em meados de janeiro de 2027. Até o momento, não há uma data exata confirmada para a publicação dos boletins.

As notas são utilizadas para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, além de participar de programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Quando sai o gabarito oficial do Enem 2026?

O gabarito oficial das provas objetivas deve ser divulgado pelo Inep em até dez dias úteis após o segundo dia de aplicação. Com a realização da última etapa neste domingo, a expectativa é que as respostas sejam publicadas até 30 de novembro.

O documento poderá ser consultado na página de Provas e Gabaritos do Inep.

Os candidatos devem ficar atentos a uma diferença: o número de questões acertadas não determina diretamente a nota final. O exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera o grau de dificuldade das questões e a coerência das respostas dos participantes.

Onde consultar o resultado do Enem 2026?

Quando as notas forem divulgadas, os participantes poderão consultar o desempenho individual na Página do Participante do Enem.

Para acessar o resultado, será necessário:

Entrar na Página do Participante;

Selecionar a opção de acesso pelo Gov.br;

Informar o CPF e a senha cadastrada;

Consultar o boletim individual.

O documento apresenta as notas das quatro áreas de conhecimento e da redação.

Quais são as notas avaliadas no Enem?

O Enem é dividido em quatro áreas de conhecimento, além da redação. São elas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

A redação recebe uma pontuação de zero a mil pontos, conforme cinco competências avaliadas pelos corretores. Nas questões objetivas, a nota é calculada por meio da TRI.

Como usar a nota do Enem para entrar na faculdade?

A pontuação do Enem permite participar de diferentes processos seletivos para ingresso no ensino superior. Entre as principais opções estão:

Sisu: o Sistema de Seleção Unificada reúne vagas em universidades e instituições públicas de ensino superior. Os candidatos são selecionados de acordo com as notas e os critérios de cada curso.

Prouni: o Programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas. A participação depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Fies: o Fundo de Financiamento Estudantil permite financiar cursos de graduação em instituições privadas que participam do programa.

Cada processo seletivo tem regras e calendário próprios. Os interessados devem acompanhar os comunicados do Ministério da Educação (MEC) para não perder os prazos de inscrição.

Quando sai o espelho da redação do Enem 2026?

O espelho da redação também poderá ser consultado pelos participantes. O documento apresenta a versão digitalizada do texto produzido durante a prova e permite conhecer os critérios utilizados na avaliação.

De acordo com as orientações do Inep, a vista da redação será disponibilizada 60 dias após a divulgação dos resultados individuais, exclusivamente para fins pedagógicos.

O acesso será feito pela Página do Participante.

Como foram divididas as provas do Enem 2026?

O exame foi aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro.

No primeiro dia, os participantes fizeram as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Neste domingo, foram aplicadas as questões de Matemática e Ciências da Natureza.