Enem 2026: segundo dia registra 36% de abstenção, maior índice desde 2020

MEC atribui resultado à inscrição automática de estudantes do 3º ano; gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira (18) e notas saem em janeiro de 2027

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram, na noite deste domingo (15), o balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número de ausentes avançou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo domingo de prova.

Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado “Foram 500 mil estudantes que se inscreveram. Conseguimos levar cerca de metade desses estudantes que não participariam do Enem e participaram esse ano”, explica Manuel Palácios, presidente do Inep.

Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame, principal meio de acesso a universidades de todo o país.

O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027. Nas próximas semanas, o Inep vai apresentar propostas de mudanças para o exame. A sugestão, no entanto, não deve incluir a aplicação do Enem fora do país.

De acordo com o ministro da Educação, o gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Já os resultados ficaram para o dia 18 de janeiro de 2027.

Neste ano, o Enem também passou a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ocorrências e ataque hacker

Durante a visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sala de monitoramento do Enem na sede do Inep, nesta manhã, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse que a página do instituto havia sido alvo de ataques hackers.

Na coletiva, Barchini minimizou o ocorrido: “O dia inteiro tem tentativa. Tem tentativa hoje, vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã. Esses sites sofrem diuturnamente essas tentativas. É para isso que a gente tem todos esses softwares de defesa cibernética que previnem qualquer tipo de ataque.”

Segundo o ministro, não houve intercorrência grave relacionada às tentativas de invasão no site do Inep e nem o registro de ocorrências significativas ao longo da aplicação da prova.

Ao todo, o segundo dia de Enem teve 1.683 eliminados. Faltou energia em 11 locais de prova nos seguintes estados: Minas Gerais, Bahia, Paraná, Maranhão e Piauí.

Reaplicação

Os candidatos que faltaram por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas – 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.

O prazo será aberto nesta segunda-feira (16) e vai até o dia 20 de novembro.

A prova

Neste domingo, os alunos responderam 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e outras 45 perguntas sobre matemática e suas tecnologias. Na prova aplicada na semana passada, os candidatos enfrentaram perguntas de Linguagens, Ciências Humanas, além da Redação, cujo tema foi “Valorização do SUS como direito universal”.