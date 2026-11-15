Enem 2026: ministro diz que site do Inep foi alvo de tentativas de ataques hackers

Durante visita de Alckmin à sede do instituto, Leonardo Barchini, ministro da Educação, informou que o governo federal está 'controlando a situação'

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, informou neste domingo (15) que o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) sofreu tentativas de ataques hackers, em meio ao segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A declaração do ministro foi dada em uma visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sede do Inep, em Brasília, e à sala de controle montada para o monitoramento do Enem.

“Nós também temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos, aqui, à página do Inep. Estamos controlando tudo aqui, os ataques hacker que a gente vem sofrendo” Ministro da Educação, Leonardo Barchini

Sem dizer o número de tentativas de ataques hackers, Barchini afirmou que o governo federal está “controlando a situação”. A origem das ações também não foi informada pelo ministro da Educação.

Utilizado para consulta de informações relacionadas ao Enem, o site do Inep contém dados sobre o exame. Ou seja, as tentativas de ataques foram vigiadas pela equipe responsável pelo monitoramento da aplicação.

Segundo dia de prova

Neste domingo, milhões de estudantes realizaram o segundo e último dia do Enem 2026. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam às 13h, no horário de Brasília. A prova começou às 13h30 e terminou às 18h30, meia hora mais cedo do que no primeiro domingo (8).

A edição registrou 5.051.345 inscrições confirmadas em todo o país. No primeiro dia, 32% dos inscritos faltaram, a maior taxa de abstenção desde 2020. A prova da semana passada teve questões de linguagens e ciências humanas, além da redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

Para a prova deste domingo, os estudantes responderam 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, área que reúne Biologia, Física e Química. O exame do segundo dia foi inteiramente objetivo (saiba como foi).

Quando sai o gabarito oficial?

O Inep tem até o décimo dia útil após a segunda prova para divulgar as respostas oficiais, prazo que termina em 30 de novembro. O resultado individual está previsto para janeiro de 2027. Os gabaritos serão publicados na página de Provas e Gabaritos do Inep.