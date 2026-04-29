Daniela Mercury se pronuncia após insinuar que Edson Gomes agride a esposa

Daniela argumenta que sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres e que ao mencionar Edson, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, ela se dirigia a todos os homens brasileiros

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Após Daniela Mercury insinuar que cantor Edson Gomes agrediria a esposa durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, na ultima terça-feira (28), a artista foi às redes sociais para pedir desculpas o cantor.

Na nota, postada nesta quarta-feira (29), Daniela argumenta que sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres e que ao mencionar Edson, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, ela se dirigia a todos os homens brasileiros.

“Sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres” escreve em nota á imprensa.

A cantora também diz que lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento. Daniela também afirma que gostaria de conversar pessoalmente com o artista e um outro momento.

Entenda o caso

Durante a premiação, que ocorreu na ultima terça-feira, Daniela Mercury pediu a Edson Gomes que ele tivesse mais “carinho” com a companheira. “Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres”, disse

A declaração levou Edson Gomes a confrontá-la no palco da premiação. “Em primeiro lugar, eu quero saber de onde ela tirou isso e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove: quem é que eu espanco? Tentar me expor assim, para quê? Não estou entendendo. Você não tem como provar isso”, afirmou o cantor.

Após a reação, Daniela Mercury se desculpou e reconheceu que não tinha provas. “É verdade, me desculpe. Falei preocupada com as mulheres”, declarou. Na sequência, Edson respondeu: “Eu também me preocupo com as mulheres, eu tenho filha mulher, entendeu?”.