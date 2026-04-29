Daniela Mercury insinua que Edson Gomes agride esposa; cantor rebate

A declaração, feita durante a premiação ‘Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo’, levou o cantor a subir ao palco para confrontá-la: ‘Quero que ela prove’

Reprodução / Redes sociais No palco, a artista pediu que ele tivesse mais “carinho” com a companheira.



Daniela Mercury insinuou que o cantor Edson Gomes agrediria a esposa durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, realizado na noite de terça-feira (28).

No palco, a artista pediu que ele tivesse mais “carinho” com a companheira. “Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres”, disse.

A declaração levou Edson Gomes a confrontá-la no palco da premiação. “Em primeiro lugar, eu quero saber de onde ela tirou isso e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove: quem é que eu espanco? Tentar me expor assim, para quê? Não estou entendendo. Você não tem como provar isso”, afirmou o cantor.

Após a reação, Daniela Mercury se desculpou e reconheceu que não tinha provas. “É verdade, me desculpe. Falei preocupada com as mulheres”, declarou. Na sequência, Edson respondeu: “Eu também me preocupo com as mulheres, eu tenho filha mulher, entendeu?”.

A tensão continuou quando a cantora questionou se ele era “carinhoso com as pessoas” que ama. O cantor rebateu: “Não importa se eu sou carinhoso, eu só quero dizer que você não pode provar que sou agressor”.

Durante o momento, Carlinhos Brown pediu a palavra e tentou encerrar a situação. “Peço licença, mestre. Somos grandes representantes e precisamos cantar juntos para combater a violência. Sugiro que o senhor cante com Daniela, estamos juntos nisso. Vamos provar o contrário”, disse.

Edson Gomes recusou: “Cantar uma zorra!”, afirmou, antes de devolver o microfone.