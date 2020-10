Leo Dias: Virgínia Fonseca comenta boatos: ‘Falaram que meu filho era do Gusttavo Lima’

A influencer anunciou gravidez com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, há duas semanas

Reprodução/Instagram O casal tem planos de subir ao altar durante a gravidez de Virgínia Fonseca



Após Virgínia Fonseca e Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, informarem que estão esperando o primeiro filho, boatos começaram a surgir. Em entrevista ao Leo Dias, do Metrópoles, a influencer comentou os rumores sobre a paternidade do sue bebê. No Tô na Pan desta segunda-feira, 27, Leo Dias mostrou trecho em que Vírgínia afirma que, em certo momento, o pai do seu filho era o cantor Gusttavo Lima. “Meu filho é do Gusttavo Lima, vei”, satirizou ela. O casamento de cinco anos do cantor chegou ao fim no início de outubro. Segundo Andressa Suita, ex-mulher de Gusttavo, o pedido de divórcio aconteceu de forma inesperada durante uma madrugada. Em vídeo, o sertanejo defendeu que a situação do casal já não era a mesma. “Vou deixar bem claro que tudo que está acontecendo comigo, qualquer pessoa está sujeita a passar. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam”, disse. O vídeo foi apegado pelo cantor um tempo depois.

As declarações do ex-casal abriram margem para que uma série de teorias sobre a separação fossem criados. Em uma gravação divulgada nas redes sociais, a voz que seria de Mallu Ohanna, ex do jogador Dudu, afirma que o cantor traiu a ex-esposa há mais ou menos dois ou três meses atrás, em Goiânia. Em publicação em seu Twitter, o artista prometeu processar “todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar”. Ainda sobre os boatos envolvendo a gravidez de Virgínia e Zé Felipe, outro rumor afirmava que o cantor é gay e que Virgínia foi paga para engravidar. A influencer, que também tem um canal no YouTube, recentemente pregou uma peça no namorado falsificando um teste de gravidez para ver a reação dele. Depois da brincadeira, um outro teste de farmácia deu positivo e, para confirmar, Virgínia fez um exame de sangue que constatou a gravidez. Os dois ainda são namorados e já revelaram planos de subir ao altar, em entrevista recente ao Tô na Pan. Ao Leo Dias, Virgínia afirmou que o planejamento é que o casamento entre os dois aconteça enquanto ela ainda estiver grávida.

