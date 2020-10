Andressa Suita diz que Gusttavo Lima pediu divórcio ‘da noite pro dia’: ‘Foi um choque’

Influencer contou que sertanejo a acordou numa madrugada declarando o fim da relação: ‘Sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento’, desabafou

Reprodução/Instagram/andressasuita Andressa Suita e Gusttavo Lima foram casados por 5 anos e são pais de dois meninos



Pela primeira vez, Andressa Suita falou sobre a separação do cantor Gusttavo Lima. A informação foi adiantada na última sexta-feira (9) por Leo Dias, em sua coluna no Metrópoles. Nesta terça-feira (13), a influencer usou o stories do Instagram para contar que o pedido do divórcio aconteceu “da noite para o dia”, sem nenhum sinal de que algo estava errado entre o casal. “Assim como para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês”, disse Andressa.

Ela contou que na madrugada de domingo (4) para segunda-feira (5) tudo mudou. “Eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento”, desabafou. “O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, completou Andressa. A influencer disse que a decisão de compartilhar o seu lado da história foi para continuar com sua vida e trabalho nas redes sociais. “Minha vida precisa continuar. Eu tenho que cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos. E tenho que cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles.”