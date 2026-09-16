Ben Affleck e Kerry Washington enfrentam uma corrida contra o tempo em ‘Sobrevivência’, novo suspense da Netflix

Novo filme acompanha casal que precisa encontrar dinheiro para salvar o filho sequestrado enquanto segredos do passado começam a ameaçar a família

Ben Affleck está de volta ao suspense e, desta vez, além de protagonizar a história, também assume a direção. A Netflix divulgou o novo trailer de “Sobrevivência”, thriller que coloca Affleck e Kerry Washington no centro de uma situação desesperadora.

Com estreia marcada para 9 de outubro de 2026, o filme acompanha Mark Kimball, personagem de Affleck, um candidato à prefeitura de Los Angeles que vê sua vida aparentemente perfeita desmoronar quando seu filho é sequestrado. Ao lado da esposa, Abigail, vivida por Kerry Washington, ele precisa correr contra o tempo para conseguir o dinheiro exigido pelo resgate.

O problema é que o dinheiro do casal está praticamente comprometido com a campanha política de Mark. Sem uma saída fácil, os dois são obrigados a tomar decisões cada vez mais arriscadas para tentar recuperar o filho.

O que começa como uma corrida desesperada para salvar uma criança rapidamente se transforma em uma história muito maior.

Enquanto Mark e Abigail tentam conseguir o dinheiro do resgate, eles começam a ser confrontados com segredos que poderiam colocar em risco não apenas a operação para recuperar o filho, mas também o casamento e a imagem pública do candidato.

A trama explora até onde alguém estaria disposto a ir para proteger a própria família e quem realmente pode ser considerado confiável quando tudo começa a desmoronar.

O trailer deixa claro que a situação vai muito além de um simples sequestro. À medida que a pressão aumenta, a fachada de família perfeita construída pelos personagens começa a rachar.

Além de interpretar Mark, Ben Affleck está à frente da produção como diretor e também participa do roteiro.

O ator tem uma longa relação com o gênero de suspense e crime, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Entre seus trabalhos como diretor está “Argo”, vencedor do Oscar de Melhor Filme.

Em “Sobrevivência”, porém, a proposta é colocar o drama familiar no centro da história. O sequestro funciona como o gatilho para revelar o que existe por trás da imagem pública do casal.

Conhecida por trabalhos como “Scandal” e “Batalhão 6888”, Kerry Washington interpreta Abigail, esposa de Mark e mãe do garoto sequestrado.

A personagem não aparece apenas como acompanhante do protagonista. Conforme a situação se torna mais perigosa, Abigail também precisa tomar decisões difíceis e lidar com as consequências das escolhas feitas pelo casal.

O elenco ainda conta com nomes como Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez.

Gillian Anderson interpreta Dayle, uma figura misteriosa que aparece justamente quando Mark e Abigail precisam encontrar uma saída para a situação.

“Sobrevivência” chega à Netflix em 9 de outubro de 2026 e também terá lançamento em cinemas selecionados.

Com uma mistura de sequestro, política, drama familiar, segredos e decisões extremas, o longa promete transformar a vida aparentemente perfeita de um candidato à prefeitura em uma verdadeira luta contra o tempo.