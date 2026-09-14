Netflix e SEGA se unem para novo universo de adaptações com Sonic e dois filmes inéditos

Parceria promete expandir o catálogo de games da SEGA na Netflix com nova animação do ouriço azul, filme de Crazy Taxi e adaptação de Stranger Than Heaven

A novidade amplia uma parceria que já rendeu frutos para a Netflix

O Sonic vai acelerar novamente na Netflix. A plataforma anunciou uma nova parceria com a SEGA que promete transformar algumas das principais franquias da empresa em produções para o streaming. O acordo prevê uma nova série animada de Sonic the Hedgehog, além de filmes baseados em Crazy Taxi e Stranger Than Heaven.

A novidade amplia uma parceria que já rendeu frutos para a Netflix. O serviço de streaming foi responsável por Sonic Prime, animação que teve três temporadas e colocou o personagem novamente em destaque entre o público mais jovem. Agora, a plataforma prepara uma nova produção completamente diferente.

A próxima série animada de Sonic the Hedgehog será desenvolvida para um público pré-escolar mais velho. A produção terá uma combinação de comédia, ação e uma abordagem emocional, acompanhando Sonic e seus amigos em novas aventuras.

A história deve explorar temas como amizade, identidade e o sentimento de pertencer a um grupo, mantendo a personalidade acelerada e divertida que tornou o personagem um dos maiores nomes dos videogames.

Por enquanto, a Netflix ainda não revelou o título oficial, número de episódios, elenco de vozes ou previsão de estreia.

A nova produção também não deve ser confundida com Sonic Prime. Trata-se de uma nova série dentro da parceria entre Netflix e SEGA.

Crazy Taxi vai virar filme

Outro anúncio que promete deixar os fãs de videogame curiosos é a adaptação de Crazy Taxi para o cinema.

O jogo, lançado originalmente nos fliperamas em 1999, ficou conhecido pelas corridas caóticas pelas ruas da cidade, enquanto os jogadores tentavam transportar passageiros contra o relógio.

Na versão da Netflix, a ideia é transformar essa loucura em um longa de comédia e ação. A produção pretende levar para as telas a velocidade, o humor e o caos característicos do game.

Ainda não há data de lançamento definida.

Stranger Than Heaven também ganhará filme

A terceira produção anunciada é uma adaptação de Stranger Than Heaven, novo jogo da RGG Studio, equipe responsável pela franquia Like a Dragon/Yakuza.

Diferentemente de Sonic e Crazy Taxi, o projeto será um filme live-action e terá uma abordagem mais adulta.

A história acompanha um estrangeiro no Japão do início do século XX, mostrando sua trajetória da pobreza até se tornar uma figura poderosa no submundo e no mundo do entretenimento, em meio a temas como honra, ambição e traição.

A adaptação promete levar para o cinema o universo criminal e dramático do game, ampliando o alcance da nova franquia da SEGA.

A parceria mostra uma estratégia cada vez mais evidente da Netflix: transformar grandes propriedades dos videogames em filmes e séries capazes de alcançar tanto os fãs quanto quem nunca teve contato com os jogos.

A colaboração com a SEGA reúne três projetos bastante diferentes: uma animação infantil de Sonic, uma comédia caótica baseada em Crazy Taxi e um drama policial live-action inspirado em Stranger Than Heaven.

Por enquanto, nenhuma das três produções possui data de estreia anunciada. Mas uma coisa já está clara: depois de Sonic Prime, o ouriço azul está de volta à Netflix, e desta vez não vem sozinho