‘The Traitors’ vence Emmy de Melhor Reality de Competição; saiba como funciona o fenômeno

Reality de estratégia, mistério e traição conquistou o principal prêmio da televisão americana na categoria e está disponível no Brasil

Um dos realities mais comentados dos últimos anos voltou a fazer história no Emmy. “The Traitors” venceu a categoria de Melhor Reality de Competição e confirmou sua força entre os grandes programas do gênero. A produção, apresentada pelo ator escocês Alan Cumming, mistura estratégia, suspense, alianças e muita mentira em um jogo no qual confiar nas pessoas erradas pode custar uma verdadeira fortuna.

O programa é baseado no formato holandês “De Verraders” e acompanha um grupo de participantes reunidos em um castelo. No início da competição, alguns deles são escolhidos secretamente para serem os Traidores, enquanto os demais assumem o papel de Fiéis. O objetivo parece simples, mas está longe de ser: os Fiéis precisam descobrir quem está mentindo antes que os Traidores eliminem todos os seus adversários.

Para isso, os participantes enfrentam missões que aumentam o valor do prêmio final. Ao mesmo tempo, durante as mesas-redondas, eles discutem, levantam suspeitas e votam para banir alguém do jogo. O problema é que um inocente pode acabar eliminado enquanto um Traidor consegue permanecer completamente escondido.

Durante a noite, os Traidores também escolhem secretamente um participante para deixar a competição. Com isso, cada episódio se transforma em uma espécie de investigação, na qual os jogadores precisam analisar comportamentos, alianças, conversas e até pequenas mudanças de postura para tentar descobrir quem está mentindo.

Na reta final, a tensão aumenta ainda mais. Os participantes precisam decidir se podem confiar uns nos outros e, principalmente, se existe algum Traidor entre eles. Caso um deles consiga chegar ao fim sem ser descoberto, pode levar o prêmio para casa.

A versão norte-americana é comandada por Alan Cumming, que se tornou uma das marcas registradas da atração. O elenco reúne participantes anônimos e personalidades conhecidas de outros realities e da televisão americana, criando uma combinação que aumenta ainda mais a disputa e a desconfiança dentro do castelo.

No Brasil, “The Traitors” está disponível no Universal+. A atração também pode ser acessada por meio de plataformas que oferecem o serviço dentro de seus pacotes de streaming.

O sucesso da franquia também fez com que uma versão brasileira fosse anunciada, ampliando ainda mais o alcance do formato no país.

Para quem gosta de realities de competição, mas procura algo além de provas e eliminações tradicionais, “The Traitors” aposta justamente no jogo psicológico. É uma mistura de reality show, investigação e estratégia na qual ninguém pode confiar completamente em ninguém.

E agora, com a vitória no Emmy, a produção ganha ainda mais um motivo para entrar na lista de quem procura uma nova obsessão para maratonar.