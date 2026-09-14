Emmy 2026: onde assistir, horário e tudo sobre a premiação

78ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira (14), com transmissão ao vivo para o Brasil; veja o horário e onde acompanhar

A cerimônia será apresentada pela atriz Mariska Hargitay, conhecida mundialmente por interpretar Olivia Benson em Law & Order: SVU

Chegou a hora de descobrir quem vai levar as principais estatuetas da televisão em 2026! A 78ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira (14), diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, e reúne algumas das produções mais comentadas do último ano.

A cerimônia será apresentada pela atriz Mariska Hargitay, conhecida mundialmente por interpretar Olivia Benson em Law & Order: SVU. A escolha marca um retorno das mulheres ao comando da principal noite do Emmy.

Que horas começa o Emmy 2026?

No Brasil, a cerimônia começa às 21h, no horário de Brasília.

O evento acontece nesta segunda-feira, 14 de setembro, e deve reunir os principais nomes da televisão norte-americana, além de contar com apresentações, discursos e, claro, a entrega das tão disputadas estatuetas.

Onde assistir ao Emmy 2026 no Brasil?

Os brasileiros poderão acompanhar a premiação ao vivo pela HBO Max e pelo canal TNT, a partir das 21h.

Quem prefere assistir pelo streaming pode acompanhar a cerimônia pela HBO Max. Já os assinantes de TV por assinatura podem conferir a transmissão pela TNT.

Nos Estados Unidos, o Emmy será exibido pela NBC e também estará disponível pelo Peacock.

Quem apresenta o Emmy 2026?

A responsável por comandar a noite será Mariska Hargitay. A atriz, que se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão por seu trabalho em Law & Order: SVU, assume o palco para conduzir uma das cerimônias mais importantes do calendário da TV.

Quais são as séries favoritas?

Entre os grandes destaques da noite está The Pitt, que chega como uma das principais favoritas desta edição. A produção recebeu 25 indicações.

Outro destaque é Hacks, que chega à sua temporada final com 24 indicações. A disputa ainda conta com produções como The White Lotus, Euphoria, Pluribus, Beef, A Knight of the Seven Kingdoms e DTF St. Louis.

A noite também pode ser marcada por alguns feitos históricos e disputas bastante aguardadas pelo público.

Emmy 2026: serviço

Data: 14 de setembro de 2026

Horário no Brasil: 21h

Onde assistir no Brasil: HBO Max e TNT

Local: Peacock Theater, em Los Angeles

Apresentadora: Mariska Hargitay

Transmissão nos Estados Unidos: NBC e Peacock

Então já sabe: prepare a pipoca e fique de olho, porque o Emmy 2026 promete entregar vencedores, discursos emocionantes e, como sempre, momentos que devem dominar as redes sociais.