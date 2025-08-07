Caetano Veloso completa 83 anos e ganha homenagem da mulher Paula Lavigne
Relacionamento começou em 1986 e juntos tiveram dois filhos, Zeca e Tom; após separação em 2004, se reconciliaram em 2016
Caetano Veloso completa 83 anos nesta quinta-feira (7) e recebeu uma homenagem de sua esposa, Paula Lavigne. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo repleto de recordações do casal, acompanhando a postagem com uma mensagem carinhosa: “Papito, muita saúde e paz! Te amo”. O relacionamento de Caetano e Paula começou em 1986, e juntos tiveram dois filhos, Zeca e Tom. Após uma separação em 2004, o casal se reconciliou em 2016, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Em 2023, Paula expressou sua admiração por estar casada com um ícone da música brasileira.
Além da homenagem de Paula, o perfil oficial de Caetano nas redes sociais também prestou tributo ao cantor em seu dia especial. No vídeo, ele reflete sobre a relevância de artistas que marcaram a música brasileira, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Djavan, ressaltando a importância de sua contribuição cultural.
Publicado por Nícolas Robert
*Reportagem produzida com auxílio de IA
