Carlos Villagrán, o eterno Quico, reaparece em show em circo no Peru; veja repercussão

Artista havia anunciado aposentadoria em 2023, após décadas destinadas ao humor; aparição mais recente aconteceu no espetáculo Mega Circo

Divulgação Apresentação recente de Carlos Villagrán durou cerca de duas horas, o que mostra que o carisma do artista continua intacto



Carlos Villagrán, o eterno Quico, reapareceu no último final de semana em um circo, em Lima, no Peru, onde o artista está em cartaz. A reaparição aconteceu no espetáculo Mega Circo, montado no Mall Plaza Bellavista. Vestido com o clássico traje de marinheiro, segundo a imprensa local, Villagrán dançou, contou piadas, interagiu com o público e até dedilhou um violão. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais, onde viralizou rapidamente.

Veja abaixo:

Aos 81 anos, Carlos Villagrán voltou a se apresentar como Kiko nesta semana, no Peru. Um registro de sua participação em um circo no país: pic.twitter.com/CQGl8LlTa4 — Fórum Chaves (@ForumChaves) July 28, 2025