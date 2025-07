Gilberto Gil adia show em Belém após falecimento da filha Preta Gil

Apresentação estava programada para ocorrer no Estádio Olímpico do Pará

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora faleceu em decorrência de complicações relacionadas ao câncer no intestino



Gilberto Gil, aos 83 anos, comunicou que o espetáculo da turnê Tempo Rei, agendado para o dia 9 de agosto em Belém, foi adiado em razão da morte de sua filha, Preta Gil, que faleceu em decorrência de complicações relacionadas ao câncer no intestino. A apresentação estava programada para ocorrer no Estádio Olímpico do Pará.

A equipe de Gil e a produtora 30e estão empenhadas em definir uma nova data para o show, que será anunciada em breve. A decisão de adiar o evento foi tomada em respeito ao momento difícil que o artista e sua família estão enfrentando.

Apesar do adiamento em Belém, as outras datas da turnê Tempo Rei permanecem confirmadas. Os fãs de Gilberto Gil podem continuar aguardando as apresentações programadas em diferentes cidades, que seguem conforme o cronograma estabelecido.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia o comunicado completo

“O show da turnÊ TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista.

A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor.

Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê.

É importante ressaltar que as demais datas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração.

Obrigado pela e pelo carinho de todos os fãs.”

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA