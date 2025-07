Arnaldo Antunes homenageia Paulo Leminski na abertura da Flip 2025

A curadora Ana Lima Cecilio optou por uma abertura mais pop para esta edição da feira literária, rompendo com o formato tradicional do evento

Rovena Rosa/Agência Brasil O poeta e músico Arnaldo Antunes celebra a obra do homenageado Paulo Leminski na abertura da Flip 2025



A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) deu início à sua programação com uma apresentação especial de Arnaldo Antunes, que homenageou o poeta Paulo Leminski. Durante sua fala, Antunes compartilhou suas vivências com a obra de Leminski, ressaltando a forma como o autor conseguiu mesclar diferentes universos em sua poesia, estabelecendo um diálogo entre a cultura erudita e a contracultura.

Antunes também leu trechos da obra de Leminski, intercalando referências a músicas que se conectam com o trabalho do poeta. O clima descontraído e a abordagem improvisada do artista conquistaram o público, que reagiu com risos e aplausos. O apresentador ainda expressou a saudade que a cena cultural brasileira sente da presença de Leminski.

A curadora Ana Lima Cecilio optou por uma abertura mais pop para esta edição da Flip, rompendo com o formato tradicional do evento. Apesar de alguns momentos de improvisação que tornaram a leitura um pouco desafiadora, a tenda do Telão estava repleta, com aproximadamente 500 pessoas assistindo à apresentação. Este ano, a Flip retorna ao seu período original de realização no inverno, o que facilita a participação de autores internacionais.

Publicado por Felipe Dantas

