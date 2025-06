Japão Street transforma Pinheiros em um pedacinho do Japão

O evento contou com mais de 40 barracas com gastronomia típica, atrações culturais, oficinas criativas e atividades para toda a família

O bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, foi palco do Japão Street, uma verdadeira celebração da cultura japonesa com entrada gratuita. Nos dias 28 e 29 de junho, a Avenida Professor Frederico Hermann Jr. recebeu o festival que promete transportar os visitantes para o Japão, com uma programação repleta de tradições, sabores e experiências autênticas.

O público pode aproveitar diversas atrações culturais, como apresentações de Taiko (tambores japoneses), danças tradicionais do leão e do dragão, shows de mágica, kung fu, além de performances de cosplay inspiradas em personagens de animes e mangás.

Os fãs da cultura pop japonesa também tiveram acesso a oficinas criativas, como a de marcador Kokeshi, onde aprenderão a confeccionar marcadores de livro inspirados nas tradicionais bonequinhas japonesas.

A gastronomia foi um dos grandes destaques do evento, com mais de 40 barracas oferecendo pratos típicos que vão dos clássicos aos menos conhecidos da culinária japonesa. Entre as opções estavam sushi, sashimi, yakisoba, guioza, ramen, hot roll, temaki, udon, kare, tonkatsu, gyudon, takoyaki, espeto de camarão empanado, nikuman, e muito mais. Nas sobremesas, os visitantes puderam experimentar delícias como mochi, choux cream, crepe japonês de taiyaki (doce em formato de peixe), melon soda, tanghulu, bubble lovers, entre outros.

O Japão Street é pet friendly, contou com espaço para adoção de gatos. Foi uma oportunidade única de vivenciar a cultura japonesa sem sair de São Paulo.