David Prowse, ator que interpretou Darth Vader, morre aos 85 anos

David Prowse, ator britânico que interpretou Darth Vader na trilogia original da saga “Star Wars”, morreu, neste sábado, 28, aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo agente do artista, Thomas Bowington. Ele anunciou “com grande tristeza” a morte de Prowse em mensagem em redes sociais. De acordo com o texto, o ator morreu “após uma breve doença” e, sem mais detalhes, desejou “que a Força esteja com ele, sempre”. Prowse, que antes de chegar ao mundo do cinema foi fisiculturista, também chegou a ser condecorado como Membro da Ordem do Império Britânico pelo papel como Green Cross Code Man, um super-herói criado para promover uma campanha de segurança rodoviária no Reino Unido. O trabalho que o levou à fama internacional foi a trilogia original de “Star Wars”, no papel de Vader, para o qual foi escolhido devido ao porte físico, com 1,98 metro de altura. No entanto, como tinha forte sotaque britânico, acabou sendo dublado por James Earl Jones. “Ficou famoso por interpretar muitos monstros, mas, para mim e para todos que conhecemos Dave e trabalhamos com ele, era um herói em nossas vidas”, disse o representante do ator à “BBC”.

O agente descreveu a morte de Prowse como “uma perda profunda e verdadeiramente dolorosa para milhões de fãs de todo o mundo”. Antes de iniciar a carreira no cinam, Prowse chegou a representar a Inglaterra no halterofilismo dos Jogos da Commonwealth no início dos anos 60. O criador de “Star Wars”, George Lucas, se interessou pelo ator quando o viu interpretando um guarda-costas em “Laranja Mecânica” (1971), e o convidou para fazer testes para os papéis de Darth Vader e Chewbacca.

* Com EFE