Alec Baldwin se irrita e vai para cima de paparazzo ao ser abordado na porta de casa; assista

Profissional do ‘New York Post’ fez questionamentos sobre o acidente no set de filmagens de ‘Rust’, que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021 Alec Baldwin ficou irritado ao ser abordado por um paparazzo em casa



O ator Alec Baldwin não gostou de ser abordado por um paparazzo enquanto entrava em uma propriedade em Nova York, nos Estados Unidos. O artista chegou a avançar com um guarda-chuva em direção ao profissional Jon Levine, do New York Post, que registrou o momento e divulgou em suas redes sociais. O paparazzo foi criticado por muitos seguidores por abordar Alec e fazer mais questionamentos sobre o acidente no set de filmagens do longa “Rust”. O caso ganhou repercussão mundial, pois o artista matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins ao disparar acidentalmente um revólver que estava carregado com munição real. Enquanto Jon fazia os questionamentos, Hilaria Baldwin, mulher do ator, dizia: “Eu te pedi para sair. Eu já pedi para ir embora”. Alec acabou se irritando com a atitude do profissional e, antes de entrar na casa, deu meia volta e foi para cima dele dizendo: “Você não pode fotografar em uma propriedade privada”. Jon, que aparentemente estava na calçada, respondeu: “Aqui não é propriedade privada de ninguém”. Hilaria conteve o marido, que voltou e entrou na casa. Assista: