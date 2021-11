George Clooney diz que tiro acidental de Alec Baldwin foi causado por ‘erros estúpidos’

Ator disse que desde a morte de Brandon Lee ele toma cuidado redobrado ao manusear armas nos sets de filmagens

EFE/Claudio Onorati George Clooney falou sobre a tragédia que matou Halyna Hutchins em 'Rust'



O ator George Clooney comentou sobre o acidente que aconteceu no set de filmagens de “Rust” e afirmou que, na visão dele, essa tragédia aconteceu por “muitos erros estúpidos”. Em outubro deste ano, o ator Alec Baldwin matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins após atirar nela acidentalmente enquanto ensaiava uma cena. O artista recebeu o revólver do diretor assistente do filme, Dave Halls, que teria inspecionado a arma com Hannah Gutierrez Reed. No entanto, havia uma bala real do revólver que, ao ser disparada, atingiu Halyna e o diretor Joel Souza, que teve apenas ferimentos leves. Para Clooney, a morte de Brandon Lee, filho do ator e especialista em artes marciais Bruce Lee, no set de filmagens do filme “The Crown”, em 1993, foi um aviso para Hollywood. O jovem ator também morreu ao levar um tiro acidental durante as gravações

Clooney, que era amigo de Brandon, disse que após a morte do ator ele passou a levar muito a sério o uso de armas nos sets de filmagens. “Depois que Brandon morreu, uma coisa se tornou muito clara: abra a arma, olhe o cano, olhe cilindro, certifique-se”, disse o ator no podcast “WTF”. “Cada vez que recebo uma arma, eu aponto para o chão e atiro. Você tem que apertar seis vezes. Sempre.” O astro de Hollywood disse que não conhece Alec e, por isso, não quer julgá-lo, mas disse que espera que ele tenha seguido esse protocolo de atirar no chão, pois as balas de festim costumam ser bem parecidas com munição real. O protagonista de “Onze Homens e um Segredo” também disse que em seus 40 anos de carreira no cinema nunca tinha ouvido a expressão “arma fria”, que foi no set de filmagens de “Rust” para indicar que o revólver não estava carregado com munição real.