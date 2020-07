Alok diz que já pensava em segundo filho: ‘Foi planejado, mas foi muito rápido’

DJ Alok e Romana Novais fizeram novo filho após mega live do artista do artista, em maio

Reprodução/Instagram Alok e Romana Novais se casaram em janeiro de 2019



Alok revelou no início da semana que sua esposa, Romana Novais, está grávida do segundo filho do casal. Eles já são pais de Ravi, de seis meses. O DJ compartilhou no Instagram que a concepção do bebê foi feita no dia de sua mega live, que teve até confusão com vizinhos no prédio do artista.

Em entrevista ao The Noite, Alok contou a Danilo Gentili que o bebê tem previsão de nascer na mesma data de Ravi. “A previsão para nascer é exatamente na data do Ravi, que é nosso primeiro filho. Foi no dia da live. Emocionamos e a energia foi até o amanhecer… Foi muita alegria e a gente aproveitou para fazer mais um filho”, disse o DJ.

Alok, que tem um irmão gêmeo, revelou que já pensava em dar um irmãozinho para o filho, mas admitiu que tudo foi muito rápido. “A gente estava pensando que queria um próximo filho. E é tão melhor quando crescem juntos, pois eu tenho irmão gêmeo e sei o quanto foi importante ter ele como um alicerce. Foi planejado, mas foi muito rápido”, comemorou. A entrevista de Alok no The Noite vai ao ar nesta sexta-feira (17).