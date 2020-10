Andressa Suita retoma vida depois de ‘três semanas bebendo direto’

A modelo se separou do cantor Gusttavo Lima no começou de outubro; O pedido de separação veio do sertanejo

Reprodução/Instagram Andressa Suita retomou os trabalhos e à rotina de treino e dieta nesta semana



Andressa Suita utilizou seu Instagram nesta terça-feira, 27, para comunicar que está de volta aos trabalhos e à rotina de treino e dieta. A modelo anunciou o divórcio com o cantor Gusttavo Lima no começo de outubro e afirmou que desde lá não parou de beber. Ela contou, na época, que o pedido do divórcio aconteceu “da noite para o dia”, sem nenhum sinal de que algo estava errado entre o casal. “Assim como para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês”, disse Andressa. A modelo mostrou ter ficado abalado com o pedido.

Na noite de segunda-feira, 27, a influencer postou um stories com uma música do Melim ao fundo mostrando que tinha voltado aos trabalhos. “Só um shot de auto estima. E meio copo de amor próprio eu bebi”, diz a canção. “Oi, gente, que saudade que eu tava dessa produção toda”, comentou. A modelo disse estar voltando aos poucos para o trabalho. Hoje Andressa contou que os projetos profissionais acumularam por conta da pausa. “Eu também estou voltando com a rotina de treinos e tô voltando com dieta. Fiquei umas três semanas bebendo direto, viu?”, afirmou. Nos vídeos, a influencer agradeceu por ter engravidado do segundo filho logo depois do nascimento do primeiro. Segundo ela, Gabriel precisa muito do caçula Samuel e que isso tem ajudado no processo.