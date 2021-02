Anitta é internada com intoxicação alimentar e irmão da cantora afasta rumores de Covid-19

Renan Machado divulgou nas redes sociais uma foto do teste feito pela artista em um hospital no Rio

Reprodução/Instagram/anitta Anitta se sentiu mal em casa após passar dias em uma ilha gravando reality



Depois de passar dias agitados gravando o reality show “Ilhados”, no qual ficou isolada em uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com outras celebridades, Anitta foi internada. A cantora passou mal em casa e foi para o hospital na terça-feira, 16, segundo divulgado pela assessoria da artista no Instagram. Após passar por diversos exames, a poderosa foi diagnosticada com intoxicação alimentar “está sob cuidados médicos, recebendo medicação e hidratação” no hospital. Ela ainda não tem previsão de alta. Em meio as especulações sobre o motivo da internação de Anitta, Renan Machado, irmão da poderosa, gravou alguns stories falando sobre o estado de saúde dela. “Ela está internada, sendo medicada, sendo tratada e quero esclarecer que não é Covid-19. Assim que ela chegou aqui [no hospital], ela foi testada, deu negativo, está sendo tratada, está tudo certo, só estou vindo aqui para acabar com as especulações”, afirmou Renan que também postou uma foto do teste negativo da cantora.