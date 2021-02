Anitta tem alta após quatro dias internada com intoxicação alimentar

A cantora estava no hospital desde a terça-feira, 16, quando voltou do reality show ‘Ilhados’

Reprodução/Instagram/Anitta Anitta estava internada com intoxicação alimentar



A cantora Anitta anunciou na manhã desta sexta-feira, 19, que recebeu alta do hospital após passar quatro dias internada com intoxicação alimentar. Depois de passar dias agitados gravando o reality show “Ilhados”, no qual ficou isolada em uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com outras celebridades, a artista foi internada. A cantora passou mal em casa e foi para o hospital na terça-feira, 16, segundo divulgado pela assessoria da artista no Instagram. Após passar por diversos exames, a poderosa foi diagnosticada com intoxicação alimentar. O irmão de Anitta negou os boatos de que ela estaria com Covid-19.

“‘To preocupada com a minha amiga’ is over [acabou]… Vamos arrumar outra amiga pra se preocupar, porque eu acabo de ter alta do hospital”, comemorou Anitta em seu Twitter. A dona do single “Me Gusta” já aproveitou para informar que irá se apresentar ainda nesta sexta-feira. “Muito feliz em poder anunciar que eu vou me apresentar hoje, às 15h (no horário de Brasília), na live que vai rolar no site do #TIME100NEXT“, disse. A cantora foi incluída na lista de líderes emergentes globais da revista Time. Outros 18 artistas também foram citados. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos também está na lista no hall de brasileiros, ao lado de Anitta.