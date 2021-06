‘Não tem sido fácil’, diz namorada de Rafael Miguel dois anos após morte do ator

Isabela Tibcherani disse que tem a sensação de que toda a tragédia que viveu aconteceu ontem; o ator foi assassinado junto com seus pais por Paulo Cupertino, que segue foragido, em 2019

Reprodução/Instagram/isabelatibcherani Isabela Tibcherani falou sobre como se sente dois anos após a morte de Rafael Miguel



Isabela Tibcherani, que foi namorada do ator Rafael Miguel, expôs nas redes sociais como está se sentindo dois anos depois de perder o parceiro assassinado junto com seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, pelo empresário Paulo Cupertino Matias, que é pai de Isabela. O crime aconteceu no dia 9 de junho de 2019 no bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo. Rafael tinha 22 anos na época e Paulo Cupertino, que desde então está foragido, não aceitava o namoro da filha com o ator. No Instagram, Isabela fez um desabafo e disse que não superou o trauma que viveu: “Sinto que perdi o direito do silêncio. Esse mês chegou para mim com os dois pés no meu peito e eu só pude abrir os braços e cravar meus pés no chão, porque não posso me abater. Dois anos se passaram e a dor permanece aqui, na maioria dos dias, guardada em um lugar de difícil acesso, mas não tem sido fácil”.

Durante o relato, a jovem disse foi difícil encontrar palavras para expressar como está sua vida atualmente. “Não esperava que fosse me sentir assim, como se tivesse sido ontem. Estou abatida, estou cansada dos questionamentos, cansada de ter que ser firme. Às vezes, tudo que a gente quer é um abraço e o silêncio confortável, para poder chorar tudo que for preciso, e seguir em frente. Não cabe a mim resolução alguma, eu sei tanto quanto qualquer um, e sei mais ainda do que eu sinto, todos os dias. Se as pessoas soubessem como é dentro da minha cabeça, do meu coração, diariamente. Falta tanto, falta muito. A falta é constante”, afirmou Isabela. Em outubro do ano passado, a Polícia Militar do Paraná chegou a divulgar que o assassino do ator de “Chiquititas” tinha sido preso, porém, pouco tempo depois, foi informado de que se tratava de um equívoco.