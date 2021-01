Nego do Borel divulga exames e afirma que não transmitiu HPV para Duda Reis

‘Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou’, disse o cantor

Reprodução/Instagram/negodoborel Nego do Borel fez exame de sangue no último sábado, 16



O cantor Nego do Borel mostrou nas redes sociais que no último sábado, 16, ele fez alguns exames com o intuito de comprovar que não possui nenhuma DST. A ex-namorada do artista, a atriz Duda Reis, o acusa de abuso psicológico, sexual e de agressão física e, ao denunciá-lo na Justiça relatou que o cantor tinha transmitido HPV a ela. Nego do Borel já admitiu que traía a então namorada, mas negou que tenha transmitido a doença. “Os últimos dias tem sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E, hoje, vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível”, postou o artista nos stories do Instagram.

Sem citar o nome de Duda Reis, que conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado, Nego do Borel voltou a insinuar que foi traído. “Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas.” Na última segunda-feira, 18, a atriz fez uma série de stories dizendo que o cantor não estava cumprindo a decisão da Justiça e continuava falando dela e tentando contato por meio das suas amigas. Duda deixou claro que se ele continuasse, procuraria seus direitos e o mandaria para a cadeia. Após divulgar os resultados dos seus exames no Instagram, Nego do Borel informou: “Agradeço a todos que confiam em mim e estão do meu lado neste momento, mas a partir de agora não pretendo mais me pronunciar sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre isso será tratada pela minha assessoria jurídica. Estaremos à disposição da Justiça. Tenho fé de que a verdade irá prevalecer”.