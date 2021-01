Duda Reis ameaça Nego do Borel após áudio vazado: ‘Se continuar, é cadeia’

Atriz enfatizou que possui uma medida protetiva e que o cantor não pode falar dela

Reprodução/Instagram/dudareisb Duda Reis gravou uma série de stories dizendo que Nego do Borel não está cumprindo a medida protetiva



A atriz e influenciadora digital Duda Reis decidiu se pronunciar após vazar um áudio em que ela diz que vai ficar solteira e tem interesse em ficar com o irmão de uma amiga. Sem citar o nome de Nego do Borel, Duda ameaçou o ex-namorado por ele não está cumprindo a medida protetiva que conseguiu na Justiça e disse que a intensão do cantor é tentar provar que ela o traiu – algo que garante não ter acontecido. “Ele já me ameaçava há muito tempo de vazar esse áudio, me xingava. Inclusive, toda a conversa já está com a polícia. Tenho todos os prints. Eu tenho uma medida protetiva contra ele e essa pessoa não pode ficar fazendo o que ela está fazendo, não pode falar de mim, não pode comentar em publicações que eu esteja marcada, não pode ligar para pessoas ao meu redor para falar comigo, algo que essa pessoa tem feito”, começou dizendo nos stories do Instagram.

Para Duda, a divulgação do áudio só comprova que Nego do Borel quer “inverter um caso de agressão física, abuso psicológico, agressão verbal e sexo não consentido” e fazer com que as pessoas a vejam como “louca”. Ela ressaltou também que quando fez seu primeiro desabafo nas redes sociais, falou sobre a existência desse áudio. “[Falei] sem medo nenhum, até porque quando eu estava saindo do relacionamento, eu estava percebendo que eu merecida pessoas legais e o que eu não tinha dentro de casa”, disse a atriz. “Ele está querendo me passar como a mulher que traiu, mas eu não traí ninguém. Mesmo que eu tivesse traído, traição não justifica o que ele está fazendo”, acrescentou em outro trecho do vídeo.

Como conseguiu uma medida protetiva, Duda garantiu que se Nego do Borel não respeitar o que foi definido na Justiça, ela vai buscar seus direitos. “Se ele continuar fazendo isso, quebrando todas as minhas medidas protetivas, é cadeia. Ele está tentando me difamar a todo custo, o que é óbvio porque uma pessoa sem argumentos faz isso.” Além de ser acusado pela ex de ter vazado o áudio, o cantor também estaria ligando para as amigas de Duda pedindo para voltar com ela. “Olha o nível de loucura do ser humano”, comentou. Na visão da influenciadora, tudo o que Nego do Borel está fazendo “só mostra que ele realmente é um agressor, ele é um abusador, ele é tudo o que todo mundo está denunciando”.