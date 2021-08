Após polêmica sobre vacina, Sarah Andrade sai do Twitter: ‘Não está me fazendo bem’

Na última semana, a ex-BBB foi fortemente criticada na rede social após revelar que ainda não tinha tomado o imunizante por ‘falta de tempo’

A ex-BBB Sarah Andrade anunciou nesta quinta-feira, 5, que está saindo do Twitter. O anúncio foi feito pelo Instagram da consultora de marketing. A busca pelo usuário de Sarah Andrade na rede social resulta na mensagem: “Essa conta não existe. Tente buscar outra”. Na última semana, a ex-BBB foi fortemente criticada no Twitter após revelar que ainda não tinha tomado a vacina contra a Covid-19 por “falta de tempo“. A consultora teve que usar a plataforma para dar explicações aos seguidores. Segundo a consultora, a mudança de apartamento a impediu de tomar a primeira dose. “Gente, por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de apartamento, agora vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar, já estou cadastrada e nos próximos dias, vacinada”, explicou.

O pronunciamento, no entanto, não foi o suficiente para interromper a onda de críticas. “Estou passando aqui só para dizer que está tudo bem comigo”, iniciou Sarah em seus stories. “Dei uma pausa no Twitter levando em consideração os últimos dias, os últimos acontecimentos. Não está me fazendo bem emocionalmente. Estou aqui focada nos meus trabalhos”, desabafou a ex-BBB, que aproveitou o momento para fazer um pedido aos seus seguidores. “Se eu puder pedir uma coisa para vocês, é que vocês me respeitem, respeitem esse meu tempo e também respeitem as pessoas que estão próximas a mim, que estão me ajudando. Por favor. É só isso mesmo, está tudo bem por aqui, a gente está trabalhando muito. Tenham empatia”, finalizou a consultora de marketing em uma sequência de três vídeos.