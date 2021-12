Tereza Seiblitz diz que filha ‘foi verbalmente agredida’ por André Gonçalves ao cobrar pensão

Atriz disse que o artista está há 10 anos sem fazer o pagamento; advogado do artista falou que em 2019 ele pagou R$ 20 mil e que a dívida atual é de R$ 109 mil

Reprodução/Instagram/terezaseiblitz/Record Tereza Seiblitz disse que André Gonçalves não paga pensão há 10 anos



O ator André Gonçalves está mais uma vez sendo acusado de não pagar pensão alimentícia. Desta vez, quem se manifestou sobre o assunto foi a atriz Tereza Seiblitz, que é mãe da filha mais velha do artista, Manuela, de 22 anos. O assunto veio à tona após um seguidor criticar Tereza em um post do Instagram. “Cobrando pensão alimentícia para uma filha de 23 anos. Isso é uma vergonha. E ainda se diz feminista. Manda a Manuela trabalhar para se tornar uma mulher independente ao invés de viver de pensão eternamente. Isso é indigno”, comentou. A atriz logo rebateu: “Você não sabe o que está falando. Grosseiro e cruel como tantos pais que não assumem os custos dos filhos. Para seu governo, o pai da minha filha, que fez 22 anos, não paga pensão há 10 anos. Ela desistiu da cobrança. Foi verbalmente agredida por ele. Além disso, o advogado dele foi tão grosseiro que o mediador encerrou a sessão. Um conselho: se não pode ajudar, não atrapalhe”.

Na última segunda-feira, 13, Manuela fez um post que foi visto como uma indireta para o pai. “Curiosidade do dia: Mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil”, escreveu nos stories do Instagram. Procurado pela Jovem Pan, o advogado do ator, Sylvio Guerra, disse que Tereza não está dizendo a verdade. “O André não realiza os pagamentos desde 2016, quando ficou desempregado. Ele ficou mais de 20 anos na Globo e o pagamento dos três filhos era descontado em folha de pagamento, então a mãe da Manuela dizer que ela não paga há 10 anos não é verdade. Fizemos um acordo em 2019 de R$ 20 mil em duas parcelas, ele cumpriu, mas não conseguiu cumprir as parcelas de R$ 1 mil. A dívida hoje é de R$ 109 mil”, afirmou Sylvio. O representante de André disse ainda que a audiência citada por Tereza terminou com sucesso, pois houve um acordo.

Vale lembrar que o artista já foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por não pagar a pensão de Valentina, de 18 anos, filha que tem com a atriz Cynthia Benini. Em novembro, o advogado do artista disse à Jovem Pan que a dívida do seu cliente com Valentina é de R$ 352 mil e justificou que ele não pagou por estar desempregado há alguns anos. Sem condições financeiras de arcar com a dívida, André terá que cumprir o mandado de prisão domiciliar e usar uma tornozeleira eletrônica por 60 dias. Além de Manuela e Valentina, André também é pai de Pedro Arthur, de 19 anos, fruto do relacionamento com a atriz Myrian Rios.