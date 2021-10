Camila Pitanga assume namoro com professor de filosofia

Atriz postou uma foto de Patrick Pessoa e se derreteu na legenda: ‘Amarelo é a cor mais quente’

Reprodução/Instagram/caiapitanga/06.10.2021 Camila Pitanga assumiu que está namorando com Patrick Pessoa



A atriz Camila Pitanga está namorando com o professor de filosofia Patrick Pessoa. As especulações começaram após a artista postar uma foto do novo namorado nas redes sociais e escrever na legenda: “Amarelo é a cor mais quente! Amo amarelo”. Na foto, Patrick está com uma blusa de moletom amarela, uma flor amarela no cabelo e tomando um suco também da cor amarela. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da atriz confirmou o namoro, mas não deu detalhes do relacionamento. Patrick é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele também estudou na Alemanha e é professor do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Nas redes sociais, ele mostra que é muito ligado as artes e, em novembro, vai lançar o livro “Dramaturgias da crítica”. Em dezembro do ano passado, Camila anunciou o fim do seu relacionamento com artesã Beatriz Coelho após quase dois anos de namoro. Na época, a assessoria da artista informou que elas continuaram amigas. Camila também já namorou o ator Rafael Rocha e foi casada com o diretor Claudio Amaral Peixoto.