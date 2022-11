Cantor Aaron Carter, irmão de astro do Backstreet Boys, morre aos 34 anos

Segundo o site TMZ, o cantor foi encontrado morto na banheira de sua casa; causa da morte não foi revelada

Reprodução/Instagram



O cantor Aaron Carter, irmão do astro Nick Carter, dos Backstreet Boys, morreu neste sábado, 5, aos 34 anos. A informação é do site americano TMZ. Segundo a página, o cantor foi encontrado morto na banheira de sua casa, em Lancaster, na Califórnia. A polícia enviou agentes do setor de homicídios para investigar sobre um possível homicídio, procedimento padrão nesses casos. A causa da morte ainda não foi revelada. O TMZ teria obtido uma foto da casa do artista, onde mostra policiais cercando a casa onde ele teria sido encontrado sem vida. Fãs do artista levantaram uma suspeita de overdose após uma live de Carter pelo Instagram, em setembro. Ele iniciou a carreira no mundo artístico na década de 90, com o disco de estreia Aaron Carter (1997), contendo obras de sucesso como as músicas “Crazy Little Party Girl’ e “Shake It”. Outros álbuns de sucesso lançados por Carter foram “Oh Aaron” (2001), com a música “I’m All About You”; e “Another Earthquacke!” (2002), com os hits “To All The Girls” e “Summertime”, em parceria com Baha Men. Lançou o disco “Love” em 2018, contendo a música “Sooner or Later”, que alcançou mais de 75 milhões de plays no Spotify. Por conta disso, a faixa entrou para a playlist “Today’s Top Hits” da plataforma.