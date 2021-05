Cantor do Br’OZ é intubado por complicações da Covid-19: ‘Músculos não estavam respondendo’

Jhean Marcell estava com desconforto respiratório mesmo com a ajuda de oxigenação no nível máximo

Reprodução/Instagram/jheanmarcell/24.05.2021 Jhean Marcell foi intubado após ter complicações relacionadas à Covid-19



O cantor Jhean Marcell, conhecido por ser um dos integrantes do grupo Br’OZ, foi intubado na manhã desta segunda-feira, 24, por complicações da Covid-19. O artista apresentou os primeiros sintomas da doença entre os dias 8 e 9 de maio e a princípio foi acompanhado por um médico da família. Na última quinta-feira, 20, ele foi internado com baixa saturação no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, Minas Gerais. No sábado, 22, o quadro clínico de Jhean piorou e, com o pulmão comprometido, ele foi encaminhado para a UTI. Em nota, a assessoria do artista informou que o integrante do Br’OZ está “curado da inflamação da Covid”, mas “teve que ser intubado, por estar com muito desconforto respiratório”. De acordo com a equipe médica, “os músculos dele não estavam respondendo, mesmo com a ajuda de oxigenação no nível máximo”. Casada com o cantor e produtor musical, Bruna Barcelos disse que o marido está sendo muito bem assistido pela equipe do hospital e demonstrou que está muito esperançosa. “O médico me tranquilizou, disse que o hospital tem um nível de recuperação de 70% em pacientes intubados e que o Jhean tem tudo para sair dessa, pois é jovem, saudável, não bebe, nunca fumou. Isso tudo favorece o quadro dele”, comentou Bruna. A família do cantor pediu para os fãs continuarem em oração pelo artista.