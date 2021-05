Na UTI com Covid-19, cantor do Br’OZ está com o pulmão ‘bem comprometido’

Jhean Marcell começou o tratamento em casa, mas devido à baixa saturação precisou ir ao hospital

Reprodução/Instagram/jheanmarcell/23.05.2021 Jhean Marcell é um dos integrantes do grupo Br'OZ



Jhean Marcell, um dos integrantes do grupo do Br’OZ, testou positivo para a Covid-19 e precisou ser internado na quinta-feira, 20. O quadro clínico do artista piorou e no sábado, 22, foi transferido para UTI. A notícia foi divulgada pela esposa do cantor, Bruna Barcelos, no Instagram e, no post, ela explicou que o marido começou o tratamento em casa, mas devido à baixa saturação foi parar no hospital. “Os exames dele são super positivos. Só o pulmão do nosso cantor que está cansado, precisando de cuidados mais intensos. Quem o conhece sabe que ele é super discreto. Ele nem quis em momento algum postar algo por aqui. Mas, o momento agora pede a união de todos. Sei o quanto ele é querido por vocês aqui. Vamos junto comigo?”, escreveu Bruna. Na tarde deste domingo, 23, a esposa de Jhean pediu ajuda nos stories do Instagram para encontrar um certo medicamento, mas uma hora depois da publicação, Bruna informou que já havia encontrado. “Conseguimos a medicação em Uberlândia [município em que mora]! Graças a Deus! Vamos continuar firmes em oração! O quadro dele é: na UTI com pulmão bem comprometido. Recebendo os cuidados necessários”, atualizou a esposa do cantor. Jhean ficou conhecido ao entrar para a boy band Br’OZ, grupo formado em 2003 no reality show musical “Popstars”, exibido no SBT, mesma atração que em que o grupo Rouge foi criado.