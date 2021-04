Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre sequelas da Covid-19: ‘Cabeça deu uma pifada’

Apresentador de ‘A Praça é Nossa’ anda esquecido, com cansaço e sente que a visão está mais fraca

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega conseguiu vencer a Covid-19, mas ainda lida com algumas consequências da doença. Em um áudio enviado à Jovem Pan nesta sexta-feira, 23, ele contou como tem se sentido após se recuperar do vírus. “Tive algumas sequelas. Estou muito cansado e me canso com muita facilidade, também estou esquecendo muita coisa, a cabeça deu uma pequena pifada”, começou dizendo o artista. A visão de Carlos Alberto também foi um pouco prejudicada, mas ele deixou claro que não se trata de nada sério. “A questão do meu olho, não é que eu estou perdendo a visão, a impressão é que eu estou precisando de meio ou até um grau a mais. Eu acho que pode ser uma sequela [da Covid-19], mas não tenho certeza, então nem vou ao oftalmologista ainda. De qualquer forma, é algo muito simples, eu não perdi a visão”, explicou.

Carlos Alberto chegou a ser internado em São Paulo ao testar positivo para a doença em fevereiro deste ano, mas não precisou de nenhum tratamento invasivo. Com 85 anos, ele também já foi vacinado e recebeu a segunda dose do imunizante no começo de abril. O SBT tentou retomar as gravações do humorístico “A Praça é Nossa”, comandada por Carlos Alberto, na semana passada e a ideia era gravar duas vezes por semana para ter sempre um programa de gaveta, já que a atração é exibida apenas uma vez na semana. O problema é que mesmo tomando todas as medidas de segurança e distanciamento – dois bancos foram colocados no cenário da Praça – um dos participantes da atração, cujo nome foi preservado, testou positivo ao fazer o teste de Covid-19 na emissora no segundo dia de gravação e, por precaução, todos foram dispensados e a retomada dos trabalhos acabou sendo adiada.