Carlos Alberto de Nóbrega faz homenagem a humorista da ‘Praça é Nossa’ vítima da Covid-19

Apresentador disse que fica feliz em saber que fez parte da história de Kleber Lopes

Reprodução/Instagram/calbertonobrega/08.03.2021 Carlos Alberto postou uma foto junto com Kleber Lopes na gravação de 'A Praça é Nossa'



O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer uma homenagem ao ator e bailarino Kleber Lopes, que integrava o elenco do humorístico “A Praça é Nossa”, no SBT. O humorista morreu após ter uma parada cardíaca relacionada a complicações da Covid-19. Ele tinha 39 anos e foi internado no último sábado, 6, em São Paulo. No Instagram, Carlos Alberto escreveu o seguinte: “Amigo, saber que, por minhas mãos, você surgiu como bailarino da ‘Praça’, passando para elenco de apoio e finalmente estrelando seu potencial num quadro todo seu, me deixa a felicidade de dever cumprido. Você fez a coreografia da festa mais linda de minha vida: os 15 anos da Maria Fernanda e João Victor. Que Deus conforte sua querida mãe, que sempre mostrava suas fotos para a clientela! Obrigado por ter te conhecido”. O apresentador de “A Praça é Nossa” e sua mulher, Renata Domingues, também foi diagnosticado com Covid-19 recentemente e chegou a ser internado, mas já se recuperou da doença sem sequelas e está em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Alberto De Nobrega (@calbertonobrega)