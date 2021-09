Cassio Scapin e mais famosos lamentam morte de Sérgio Mamberti: ‘Lutou pelo progresso’

Atores de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, Boninho e Marcelo Adnet estão entre os artistas que prestaram homenagens

Reprodução/Instagram/cassioscapin/03.09.2021 Sérgio Mambert viveu Dr. Vitor no infantil 'Castelo Rá-Tim-Bum'



Com personagens que ficaram marcados no imaginário de muitos brasileiros, Sérgio Mamberti deixa um grande legado na arte. Fãs e artistas prestaram homenagens ao ator, que ficou marcado por interpretar o doutor Vitor na atração infantil Castelo Rá Tim Bum, da TV Cultura. O artista foi visto recentemente na reprise da novela “Flor do Caribe”, que antecedeu a “A Vida da Gente” na faixa das 18h, na Globo. Em seu currículo, também constam outras tramas de sucesso como “Vale Tudo” e “Estrela Guia”. Já no streaming, ele integrou o elenco de “3%”, série da Netflix lançada em 2016. Sério estava internado em São Paulo com infecção pulmonar e morreu aos 82 anos. “Hoje partiu Sérgio Mamberti! Nosso Tio Vitor! Hoje partiu Sérgio Mamberti, um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doido se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido”, postou o ator Cassio Scapin, que dividiu cena com o artista em “Castelo Rá-Tim-Bum”.

“Raios e trovões! Perdemos hoje o nosso Dr. Victor. Que triste. Quem não gostaria de ter um avô ou tio avô como você, Sérgio? Todos queríamos. Quanta paciência conosco nas gravações do ‘Castelo’, quanta generosidade e aprendizado pra todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com você. Seu legado, que vai muito além de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, é brilhante e ficará para sempre cravado em nossa cultura e arte desse país. Cultura essa pela qual você tanto lutou e amou. Descanse e brinque aí nas estrelas, Dr. Victor. Tenho certeza que você será muito bem recepcionado pelo Etevaldo, pelo Mau e pelo Porteiro”, escreveu o ator Luciano Amaral, que também fez parte do elenco de “Castelo Rá Tim Bum”. “Vai fazer muita falta este grandissíssimo ator! Obrigado, Sérgio Mamberti”, postou o humorista Marcelo Adnet.

“Sérgio Mamberti tinha consciência que nosso ofício era além palco, um ator incrível com diversos personagens memoráveis, era um defensor da cultura brasileira. Obrigado por nos permitir continuar realizando, vai fazer falta. Ô se vai. Que ano difícil! Meus sentimentos a família”, comentou o ator Armando Babaioff. “Quase dois anos perdendo muitos amigos queridos. Sérgio Mamberti vai deixar saudades de seus longos sorrisos. Meus sentimentos ao Fabrizio e família”, disse o diretor Boninho. “Querido Sérgio! Sempre tão amoroso, paciente e professor. Um homem de luta, um homem de amor. Que bom que a gente se encontrou nessa vida! Obrigada!!! Aplausos para o Mamberti! Um abraço carinhoso para a família”, acrescentou a atriz Cinthya Rachel, também do “Castelo Rá-Tim-Bum”.

“Era admirável a sua força. Sua sabedoria nos encantava a todos. Estar ao seu lado me dava coragem. Sorrimos, pulamos, brigamos e nos amamos muito. Quando você me chamava de canto para me dizer coisas do tipo: ‘O que você fez hoje, foi brilhante!’ ou ‘Você não pode fazer assim!’ me reanimavam nos momentos difíceis de nossa montagem. Nossos jantares, nossas farras… tudo era muito bom com você. A maneira como você ouvia e acatava conselhos dos mais novos era de uma simplicidade ímpar. Vai daí que eu sigo daqui, ainda aprendendo contigo tentando entender as coisas que você me dizia e minha frágil pseudo intelectualidade custava aceitar. Mas as fichas vão caindo homeopaticamente. Obrigado, meu amigo”, publicou o ator Rodrigo Lombardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cassio Scapin (@cassioscapin)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Amaral (@lucianoamaral)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinthya Rachel (@cinthyarachel)