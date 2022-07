Conrado diz que presenciou a morte de Aleksandro: ‘Eu estava consciente’

Cantor falou pela primeira vez após o acidente de ônibus que resultou na morte do seu parceiro na música

Reprodução/Globo Conrado falou pela primeira vez após o acidente que matou Aleksandro



O cantor Conrado falou pela primeira vez após o acidente de ônibus que resultou na morte do seu parceiro na música, o sertanejo Aleksandro. O artista está se recuperando em casa após passar 45 dias no hospital, sendo que 30 deles foram na UTI. O acidente aconteceu no dia 6 de maio. A dupla deixava Tijucas do Sul, no Paraná, e seguia para São Pedro, interior de São Paulo, para realizar um show, mas na rodovia o pneu dianteiro do ônibus em que estavam estourou, o veículo ficou desgovernado e tombou. “Lembro que entrei no ônibus, coloquei meu celular para carregar e dormi”, contou Conrado ao “Fantástico”. O cantor acordou com o barulho do freio. “Consegui me segurar em uma tábua que tinha assim [na minha frente] para eu não ser jogado. Fiquei realmente preso, com as costas para fora do ônibus. Quando eles me tiraram da maca, lá fora, a doutora Anne [Di Donato, médica anestesista do HC-SP] já me atendeu.” A profissional estava a caminho de Curitiba para visitar a mãe e, ao presenciar o acidente, ajudou a prestar socorro.

No momento em que o ônibus tombou, a dupla de Aleksandro disse que apenas uma coisa passava pela sua cabeça: “Eu só queria sobreviver. Eu falava: ‘Não quero morrer’”. Conrado foi levado a um hospital de Registro, no interior de São Paulo, com contusão pulmonar, fratura no quadril, trauma abdominal e uma lesão nas costas. Durante o coma induzido, ele passou por três cirurgias. O cantor contou que quando despertou já sabia da morte do parceiro. “Eu lembro que quando acordei agradeci a Deus muito. Minha mãe estava do lado e eu falei para ela: ‘Que pena, eu perdi o Aleksandro’. Ela falou assim: ‘Como você sabe?’. Na hora do acidente, eu estava consciente e eu escutei”, afirmou. O cantor, que segue se recuperando, falou dos planos para o futuro: “Meu sonho foi pausado e eu olho como uma segunda chance de vida. Casar é um plano, ter filhos é um plano e retomar a música é um plano”.

