Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em Portugal após 9 anos juntos

O casal ficou noivo exatamente um ano atrás, quando Georgina anunciou no Instagram que Ronaldo havia pedido sua mão em casamento

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram nesta terça-feira (11) em uma cerimônia civil íntima realizada em Cascais, perto de Lisboa, informou à AFP o Brunswick Group, agência que representa o astro português.

Após quase uma década de relacionamento, Ronaldo, de 41 anos, e Georgina, de 32, “são agora oficialmente marido e mulher”, informou a agência em um comunicado que reproduz uma declaração do jogador transmitida à empresa de representação.

“A cerimônia foi um momento privado e íntimo, com a presença de seus cinco filhos”, acrescentou.

Um porta-voz da agência explicou à AFP que o atacante “pediu que este comunicado fosse divulgado, mas não haverá mais informações, nem fotografias nem vídeos”.

A única fotografia oficial disponível é a publicada nas redes sociais de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que mostra suas mãos entrelaçadas, com as alianças claramente visíveis.

CR7 acompanhou a imagem com a legenda “C (coração) G”.

O casal ficou noivo exatamente um ano atrás, quando Georgina anunciou no Instagram que Ronaldo havia pedido sua mão em casamento. Na ocasião, publicou uma foto de suas mãos com um imponente anel de noivado.

O próprio Cristiano havia dado a entender no ano passado que o casamento poderia ser realizado depois da Copa do Mundo de 2026, disputada na América do Norte entre junho e julho.

Eles se conheceram em 2016, quando Rodríguez trabalhava em uma loja da Gucci em Madri, e ela o descreveu como “amor à primeira vista”.

Em uma entrevista concedida à Vogue Arabia em 2025, afirmou que sentiu, quase imediatamente, “uma sensação de paz e uma energia inexplicável” quando estava com o artilheiro.

“Como se nos conhecêssemos a vida inteira”, afirmou.

O ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus, vencedor da Bola de Ouro em cinco ocasiões, atualmente joga no clube saudita Al-Nassr.

Após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o português confirmou que aquela havia sido sua sexta e última Copa do Mundo, embora sem revelar se pretende continuar sua carreira internacional.

Rodríguez, por sua vez, ficou conhecida ao protagonizar uma série da Netflix intitulada “I am Georgina” (“Eu sou Georgina”).

Juntos, os dois acumulam mais de 750 milhões de seguidores em suas contas nas redes sociais.

O casal também possui uma carteira de investimentos que inclui marcas de moda e uma rede de hotéis.