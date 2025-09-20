De cadeira de rodas, Faustão leva filha Lara ao altar durante casamento

Há cerca de um mês, o apresentador deixou a UTI após o processo de recuperação de um transplante de fígado e um retransplante renal

Reprodução/Instagram/@joaosilva Faustão acompanha filha Lara até o altar



De cadeira de rodas, o apresentador Faustão levou, neste sábado (20), a filha Lara ao altar durante o casamento com Julinho Casares. A celebração aconteceu na casa de Faustão e foi compartilhada nas redes sociais pelo filho João Silva. Na foto, o apresentador aparece segurando a mão da filha e sendo empurrado por seu filho mais novo, Rodrigo Silva, que ajudou a levar a cadeira. Há cerca de um mês, o apresentador deixou a UTI após o processo de recuperação de um transplante de fígado e um retransplante renal, o qual ficou internado por três meses e passou por dois transplantes em 24 horas, sendo uma deles de fígado e o outro um retransplante renal. Esses foram apenas dois dos quatro procedimentos que ele passou nos últimos anos. Sendo um em fevereiro de 2024, transplante de rim, e outro em agosto de 2023, transplante de coração.