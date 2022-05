Drew Barrymore se desculpa por comentário sobre julgamento de Johnny Depp e Amber Heard

Atriz foi chamada de ‘insensível’ nas redes sociais por tentar ‘tornar leve’ uma situação séria

Reprodução/Instagram/drewbarrymore Drew Barrymore foi criticada por falar de julgamento de Johnny Depp e Amber Heard



A atriz Drew Barrymore pediu desculpas pelos comentários que fez sobre o julgamento envolvendo o ator Johnny Depp e sua ex-mulher, a atriz Amber Heard. A artista falou do assunto durante o talk show “The Drew Barrymore Show”, que apresenta nos Estados Unidos. Na visão da artista, o que está acontecendo no julgamento é “insano”. “Eu sei que essas são as vidas reais de duas pessoas e sei como é ter sua vida exposta em público. Eu entendo todos os sentimentos, mas eles estão realmente expondo informações que ninguém precisava saber. Isso é loucura”, declarou a artista, segundo divulgado pelo The Independent. Nas redes sociais, o público criticou a protagonista de “Como Se Fosse a Primeira Vez” por tentar “tornar leve” uma situação séria e, considerando as circunstâncias do julgamento, ela também foi chamada de “insensível” por fazer esses comentários.

Com a repercussão negativa, Drew usou as redes sociais para se desculpar. “Chegou ao meu conhecimento que ofendi as pessoas por fazer pouco caso de Johnny Depp e Amber Heard e, por isso, só quero me desculpar profundamente e agradecer a todos que se manifestaram, porque este pode ser um momento de aprendizado para mim, indicando como devo seguir em frente e me comportar”, declarou a artista em um vídeo publicado no Instagram. “Tudo o que eu quero fazer é ser uma boa pessoa.” Johnny processou Amber por causa de um artigo que ela escreveu e foi publicado no Washington Post em 2018. No texto, a atriz de “Aquaman” relatou, sem citar o nome do ex-marido, que foi vítima de violência doméstica. O astro de Hollywood acusa Amber de difamação e pede uma indenização de US$ 50 milhões. No julgamento, que já dura mais de três semanas, ambos têm exposto situações do passado e que afirmam ter acontecido enquanto estavam juntos e esses relatos têm atraído a atenção do mundo.