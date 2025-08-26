Elisa Sanches desfilará no Carnaval de 2026 com homenagem às profissionais do sexo

Projeto é uma criação do carnavalesco Mauro Quintaes, em colaboração com o enredista Diego Araujo, da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, localizada em São Gonçalo

A influenciadora e atriz pornô Elisa Sanches, de 44 anos, será uma das participantes do desfile da Unidos do Porto da Pedra durante o Carnaval de 2026. A escola de samba, localizada em São Gonçalo, preparou um enredo especial que homenageia as profissionais do sexo, intitulado “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”. O projeto é uma criação do carnavalesco Mauro Quintaes, em colaboração com o enredista Diego Araujo. Elisa Sanches se mostrava entusiasmada com a oportunidade de desfilar em um carro alegórico, ressaltando a importância do tema abordado. “Para mim é uma honra desfilar numa escola que abraça um tema de tanta força. Meretrizes são mulheres de garra, de luta, de independência, muitas vezes mães. São histórias reais que mostram que, por trás de qualquer personagem, existe uma mulher comum, dona de casa, trabalhadora, com sonhos e fragilidades”, disse.

A participação de Elisa no evento é vista como um passo importante para a valorização das histórias das profissionais do sexo, que frequentemente enfrentam estigmas e preconceitos. “O desfile é uma oportunidade de mostrar essa verdade e levar dignidade a muitas histórias. Para mim é uma conquista poder fazer parte desse momento e agradeço à escola por me dar essa chance tão especial.”

