Endrick e Gabriely revelam nome do primeiro filho em chá de bebê

O casal reuniu cerca de 120 convidados para celebrar a chegada do primeiro filho que se chamará Kendrick

Endrick e Gabriely revelaram nesta quarta-feira (22) o nome do primeiro filho. Em luxuoso chá de bebê, o casal celebrou com cerca de 120 convidados a chegada de Kendrick. As informações são da revista Quem.

Logo na entrada da festa, havia uma placa com o nome do primogênito. Também havia árvores artificiais que misturavam tons de azul, branco e lilás.

Por meio de publicação nas redes sociais, Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril. Na ocasião, a influenciadora disse que “agora eram cinco”, em referência ao casal e aos dois cachorros.

Pouco depois do anúncio da gravidez, o casal fez um chá revelação para descobrir o sexo. Balões azuis revelaram que o jogador e a influenciadora esperam um menino.