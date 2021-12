Ex-affair de Marília Mendonça, Matheuzinho esclarece suposta mensagem criticando Murilo Huff

Cantor, que foi criticado por participada da ‘Farofa da Gkay’, disse que o print que circula nas redes sociais é falso

Reprodução/Instagram/matheuzinho/murilohuff/08.12.2021 Matheuzinho disse que é fake o print em que fala de Murilo Huff



O cantor Matheuzinho, apontado como o último affair da cantora Marília Mendonça, decidiu fazer um breve posicionamento após circular nas redes sociais um suposto print em que ele teria falado mal do cantor Murilo Huff, que foi namorado da Rainha da Sofrência e é pai de Léo, único filho da sertaneja. Matheuzinho foi criticado nas redes sociais por ter participado do comentado evento “Farofa da Gkay”, isso porque faz pouco mais de um mês que Marília morreu. A cantora, que tinha 26 anos, sofreu um acidente de avião no dia 5 de novembro em Caratinga, Minas Gerais, e acabou não resistindo. Na imagem que circula nas redes sociais, um seguidor teria respondido um stories de Mathauzinho cantor dizendo: “O viúvo está na farra”. O cantor teria respondido: “O outro que se diz viúvo [Murilo], que você tem que mandar mensagem, está na farra também”. Após o assunto repercutir nas redes sociais, o affair de Marília postou no Twitter: “Fake news! PAREM”. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa do artista, mas ainda não obteve retorno.