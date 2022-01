Família Poncio explica internação de Simone em clínica psiquiátrica; confira

Mãe de Saulo e Sarah aumentou por conta própria a dosagem dos remédios que estava tomando para ansiedade e depressão

Reprodução/Instagram/simoneponcioficial/05.01.2022 Simone, mãe de Saulo Poncio e Sarah Poncio, está internada em clínica psiquiátrica



A família Poncio decidiu se pronunciar nesta quarta-feira, 5, após circular nas redes sociais uma foto de Simone, mãe de Saulo e Sarah, sendo internada em uma clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da família, foi informado que “Simone fazia uso de medicamentos para ansiedade e depressão prescritos por um profissional” e “após um período de estresse, ela acabou aumentando a dosagem desses fármacos por conta própria”. Como ficou dependente dos remédios, os familiares da empresária e os médicos que a atendem chegaram à conclusão de que “a internação seria o melhor caminho para que ela tivesse uma assistência adequada”. A família Poncio também agradeceu a preocupação de fãs e amigos e pediram orações.

O pastor Márcio Poncio, que terminou seu casamento com Simone em fevereiro do ano passado, também falou sobre o assunto nas redes sociais. “Simone Poncio, estamos aqui por você, como você sempre esteve por nossa família. Sabemos que na vida sofremos adversidades como nos diz apóstolo Paulo em 2 coríntio 11:26, quando diz: ‘Às vezes, passamos por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre oportunistas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos’. Faz parte. Sabemos que Jesus suportou tudo com amor e misericórdia e essa não nos faltará nesse momento”, escreveu o pastor. “Fique firme, já superamos tantas coisas juntos, é certo que vamos superar essa fase de doença também afim de darmos testemunho a todos das maravilhas de Deus. Estamos com você, sua família está com você. Já deu tudo certo”, acrescentou. Saulo Poncio compartilhou a postagem do pai e escreveu: “Estamos aqui por você, mamãe”.