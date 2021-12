Famosos lamentam morte da atriz Mila Moreira: ‘Triste e chocada’

Lúcio Mauro Filho, Letícia Sabatella, Leda Nagle e Regiane Alves foram algumas celebridades que homenagearam a atriz e contaram como ela era por trás das câmeras

Divulgação/Globo/06.12.2021 Mila Moreira morreu aos 72 anos nesta segunda-feira, 6



Presente em várias novelas da Globo, a atriz Mila Moreira contracenou com vários nomes da teledramaturgia brasileira e sua morte nesta segunda-feira, 6, está sendo lamentada por vários famosos nas redes sociais. A artista, que tinha 72 anos, pode ser vista recentemente na TV com a reprise de “Ti Ti Ti”, no “Vale a Pena Ver de Novo”. A causa da morte não foi divulgada a pedido da família. “Mila tão carinhosa, tão elegante. Que bom poder ter dividido alguns bons momentos com você! Que seja uma passagem leve e de luz”, postou a atriz Regiane Alves. A jornalista Leda Nagle publicou várias fotos com a artista e escreveu: “Na vida, nas festas, nos almoços de domingo, nos carnavais e réveillons com ‘nossa família’ escolhida, nas conversas compridas com as duas falando sem parar. Meu Deus, que saudade vamos sentir da elegante Mila Moreira. Triste e chocada”.

O ator Lúcio Mauro Filho também prestou sua homenagem: “O dia amanheceu mais triste com a partida da querida Mila Moreira, ícone da elegância, precursora das atrizes que vieram das passarelas. Uma companheira de trabalho maravilhosa, sempre carinhosa, sempre torcendo por mim. Que os anjos a recebam com todo o afeto que ela tão bem sabia ofertar. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desta grande dama! Descanse em paz, Mila. Letícia Sabatella foi outra atriz que também se manifestou nas redes sociais: “Um abraço bem apertado e o sorriso no rosto, eu te prometo. A arte da elegância, ela sempre assim: ‘Ah, Letícia, a quem trabalha para me ajudar, eu pago a mais para fazê-las sorrir’. Ela sorvia com prazer até a dieta detox mais restrita, todo detalhe era alvo para se deliciar. Mestra que em alguns encontros em cena, era uma fada delicadíssima. Te amo para sempre e não terá fim”.

A atriz Joana Balaguer, que é filha de João Carlos Balaguer, ex-marido de Mila, declarou: “Nunca me esquecerei de você. Foi maravilhoso ter sido por um tempo sua enteada. Te amaremos para sempre. Sua alegria será sempre presente em nossas vidas”. A atriz Beth Goulart lamentou: “Mais uma perda irreparável, a nossa amada Mila Moreira que brilhou durante anos nas passarelas, nas telas da televisão e em nossos corações nos deixou. Sua delicadeza, seu charme, seu talento, sua elegância e alegria vão fazer muita falta. Que Deus ilumine sua nova caminhada espiritual e console sua família e amigos. Receba nosso amor na dimensão da luz, descanse em paz”.

