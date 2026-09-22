Famosos lamentam morte de Rick, da dupla com Renner, após acidente de helicóptero

A morte do cantor Rick, da dupla com Renner, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais nesta terça-feira, 22. O sertanejo, de 59 anos, morreu após um helicóptero em que estava cair na região de Urubici, em Santa Catarina. A confirmação ocorreu cerca de 24 horas depois do desaparecimento da aeronave, após a localização dos destroços.



Ao todo, cinco pessoas morreram no acidente, entre elas, o empresário Bruno Avelar, de 41 anos. Após a confirmação da tragédia, artistas e amigos de Rick publicaram mensagens de pesar e lembraram a trajetória do cantor na música sertaneja.



Bruno & Marrone se despediram do cantor e destacaram a relação construída ao longo dos anos de estrada. “A estrada hoje ficou mais triste… Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também”, escreveram.



Matheus & Kauan também lamentaram a morte do sertanejo e estenderam as condolências aos familiares das demais vítimas.



“Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do Rick. Sua voz, seu talento e sua história deixam uma marca eterna na música sertaneja. Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares, amigos, ao Renner e aos fãs do Rick, aos familiares e amigos do Bruno Avelar e de todos os demais ocupantes da aeronave. Que Deus conforte o coração de todos”, destacaram.



Simone Mendes publicou uma mensagem breve: “Que o Senhor os receba e que Ele conforte o coração de todos”. Ana Castela também se manifestou: “Deus conforte o coração de toda a família”.



Marcos & Belutti lembraram a trajetória do cantor e a amizade construída com ele: “Hoje com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil”.



Lexa também lamentou a tragédia: “Que triste essa tragédia com o Rick e os outros tripulantes… Meus pêsames aos familiares”. Zé Neto & Cristiano publicaram uma despedida curta: “Descanse em paz, ídolo!”.



O apresentador Ratinho também prestou homenagem ao amigo: “Que Deus receba você de braços abertos, meu grande amigo Rick. Que Ele conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor”. Já Milton Neves lembrou a convivência com o sertanejo em seus programas: “Que pena, Rick, amigo de tantos programas. Que você descanse em paz”.



Luan Pereira destacou a importância do cantor para o gênero: “O sertanejo hoje está de luto por um colega de trabalho que fez história e deixou um legado lindo, Deus conforte os famílias e amigos mais próximos”.



Renner havia pedido orações



Antes da confirmação da morte, Renner, parceiro de Rick havia quatro décadas, usou as redes sociais para pedir orações pelo cantor e pelos demais ocupantes da aeronave.



Na publicação, feita enquanto as equipes ainda realizavam as buscas, o sertanejo relatou o momento de “angústia e incerteza” e pediu aos fãs que se unissem em pensamentos positivos.



A confirmação da morte veio posteriormente, após os destroços do helicóptero serem encontrados em Santa Catarina.



Quem foi Rick



Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos. Ao lado de Renner, construiu uma carreira de cerca de quatro décadas e se tornou um dos nomes associados ao sertanejo romântico.



A dupla ganhou destaque com músicas como Ela É Demais, Filha, Muleca e Só Pensando em Você. Além do trabalho como intérprete, Rick também atuou como compositor. Suas canções foram gravadas por artistas e duplas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo e Gian & Giovani.



Rick era casado com Geralda Carvalho e pai de Mônica e Victor Henrique.