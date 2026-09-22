Quem vai investigar acidente de helicóptero que matou Rick e amigo de Neymar?

Depois de as equipes de resgate encontrarem o helicóptero que levava o cantor Rick em uma região montanhosa de Santa Catarina, a Polícia Civil do Estado instaurou inquérito nesta terça-feira, 22, para investigar as circunstâncias do acidente.



Além do artista sertanejo, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, ligado ao jogador Neymar e ao candidato a presidente da República Augusto Cury, um videomaker (Paulo Soares); o piloto (Antônio); e o copiloto (Leopoldo). Todos morreram. A polícia vai verificar a eventual existência de conduta humana dolosa ou culposa, de responsabilidade criminal, que possa ter contribuído para a queda da aeronave.



A investigação da polícia terá caráter subsidiário em relação a apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) especializado na investigação técnica de acidentes aéreos e na identificação de suas causas.



A FAB, por sua vez, informa que acionou o Cenipa e o seu órgão regional, o Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave PP-MGR, em Urubici (SC).



Essa investigação não tem o objetivo de resultar em responsabilização criminal, mas evitar que ocorram novos acidentes aéreos semelhantes.



A Força Aérea diz ainda que a investigação será concluída no menor tempo possível, levando em consideração a complexidade da ocorrência.



Caminhada de três horas até o local da queda



Para chegar ao local da queda do helicóptero em Santa Bárbara, foi necessária caminhada de três horas, conforme informou a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado.



A aeronave partiu de Porto Belo em direção ao município de São Joaquim na tarde desta segunda-feira, 21. Depois, desapareceu na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta para fortes tempestades. Ela



“O local de queda é de difícil acesso. As viaturas param em um local e depois tem uma caminhada de aproximadamente 3 horas até os destroços. A aeronave Arcanjo 03 apontou para o ponto de queda e a equipe de solo foi lá e confirmou”, disse Heloísa.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tanto Urubici, onde as buscas foram iniciadas, quanto a área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal da aeronave, estavam incluídas em um aviso meteorológico de “grande perigo” para tempestades até o fim de segunda-feira.



O alerta previa chuva superior a 100 milímetros por dia e ventos intensos acima de 100 km/h, além da possibilidade de granizo. O Inmet também apontava grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.



Rick e Bruno tinham almoço com prefeito de São Joaquim



Rick Sollo e Bruno Avelar tinham almoço marcado para as 12h de segunda-feira, com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (PL), conhecido como Dorinho, na Vinícola Leone di Venezia. O estabelecimento confirmou a reserva e lamentou o ocorrido.



Segundo o prefeito, o destino posterior da visita era o condomínio Morada dos Vinhos. No site do local, Rick aparece no banner principal da página. “O almoço era para eu conhecê-lo [Bruno]. Toda a parte burocrática do Morada já estava feita. Ele seria um possível investidor”, disse José Teodoro ao Estadão.



Ainda de acordo com o prefeito, o empreendimento prevê obras de construção, pavimentação e iluminação, além de uma estrutura com águas termais.